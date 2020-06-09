YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay ay 3 gün hapis cezası ile aranan Y.A.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay ay 3 gün hapis cezası ile aranan Y.A. ve yağma suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:09
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:11
Yatsı
21:53

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Altınoluk Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tarihi çarşıya yenilenen altyapı ile birlikte konforlu ulaşım

Tarihi çarşıya yenilenen altyapı ile birlikte konforlu ulaşım

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.