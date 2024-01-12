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Hırsızlık zanlısı önce kameraya sonra polise yakalandı

12.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Mersin’de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı.

Zanlıların bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı ise kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda 4 farklı iş yerinde meydana gelen rampa, iskele motoru, çelik denizlik kalıpları, profil demirleri ve konteyner yapımında kullanılan demir malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasız araçla hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, O.Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, ’cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranması bulunduğu belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen diğer zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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