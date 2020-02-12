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Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tekne hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının evinin bahçesinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaahmetli köyünde bir yazlık evin bahçesinden iki balıkçı teknesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, zanlıların çaldıkları tekneleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde satmaya çalıştıklarını belirledi.

Şüphelileri Bahşılı ilçesindeki ikametlerine geldikleri sırada gözaltına alan ekipler, bu kişilerden birinin evinin bahçesinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

"Uyuşturucu, adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli figürlerin betimlendiği lahit parçaları, incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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