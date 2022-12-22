YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Hırsızlık zanlısının sözleri pes dedirtti: ’’Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’

Hırsızlık zanlısının sözleri pes dedirtti: ’’Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’

22.12.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve Eskişehir’de aranan şahıslara ve faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik 300 polisle düzenlenen şafak operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Gazetecilerin sorusu üzerine hırsızlık zanlısı kadın, ’’Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’ diyerek tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı 300 polis, Bursa merkezli olarak Bursa ve Eskişehir’de 29 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon öncesi yaklaşık 3 bin 500’e yakın güvenlik kamerasının incelendiği, suçluların adım adım takip edilerek yerlerinin tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin geçmiş zamanda ikamet, araç ve iş yerlerinden toplamda 6 milyon liralık hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hırsızlık suçundan 24 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Bekir D., 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Fikret Ç., 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Canercan G., 10 yıl hapis cezası ile aranan Muhammet Y., 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Sezai D., 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Ömer Faruk Ö., 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ekrem Uğur E., 4 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Mülazim K., 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Habil Kaan S., 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Hakan S., 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Serhat E., 3 yıl hapis cezasıyla aranan Hüsamettin K., 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Serkan B., 2 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Levent E., 1 yıl hapis cezasıyla aranan Erol E., hırsızlık suçundan hakkında yakalama emri bulunan Akif Ş. ve Yonca S. yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde çeşitli zamanlarda hırsızlık olayına karışan Sinan S., Emine S., Faruk G., Gülbahçe U., Emrah K., Nazar C., Baki U., Gülbeyaz A., Uğurcan Berk A., Onur Ç., Berkan K. da yakalanarak gözaltına alındı.

Modifiyeli hırsızlar kameralara yakalandı
Merkez Nilüfer ilçesinde özellikle Kayapa ve Hasanağa mahallerinde kamyonet ile inşaatlardan 2 milyon lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlar kameraları hesaba katmadı. 450’ye yakın güvenlik ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin her seferinde aracın farklı yerlerinde değişiklik yaptığını tespit etti. Zanlıların bir olayda camlara film takarken, diğer olayda aracın önündeki kaput kılıfını değiştirdikleri, farları ve tepe ışıklarını değiştirdikleri görüldü.

PARK HALİNDEKİ ARACI BÖYLE ÇALDI

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde park halindeki otomobilin kontak anahtarının üzerinde bulunduğunu fark eden şüpheli ise, araca binerek büyük bir soğukkanlılıkla gaza basarak gitti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ekipler, eşkalini belirlediği 24 yaşındaki U.B.A. isimli şüpheliyi 3 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

NORMAL OLARAK GİRDİĞİ EVDEN TOPAL OLARAK ÇIKTI

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir ikamete giren kadın hırsızlar ilk olarak normal bir şekilde yürürken, olayın ardından topallamaya başladı. Kendilerini bu şekilde gizlemeye çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Diğer yandan hırsızların izlerini kaybetmek için toplu taşıma araçlarına bindikleri ve kuyumcuda çaldıkları altınları bozdurduğu anlar da güvenli kameralarına anbean yansıdı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların gözaltına alındığı anlar kameralara yansırken, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusu üzerine kadın hırsızlık zanlısı, ’’Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’ diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nilüfer’de bir yılda 5 bin işletme, 200 okul kantini denetlendiNilüfer’de bir yılda 5 bin işletme, 200 okul kantini denetlendi
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Bursa'da köprüden dereye devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü öldüBursa'da köprüden dereye devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:07
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.