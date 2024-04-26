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Hırsızlıktan 30 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı

İHA İHA
26.04.2024 13:51
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Aksaray’da hırsızlık suçundan aranması ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlıktan aranması ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. (29) isimli şahsın bir ikamette saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen ikamete yönelik kısa süreli takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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