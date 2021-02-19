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Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı

19.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı

Kadınlar yüksek atlamada tarihin 2. en iyi derecesinin sahibi Hırvat atlet Blanka Vlasic, aktif kariyerini noktaladı.

Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sakatlıklar yüzünden bronz madalya elde ettiği 2016 Rio Olimpiyatları'ndan bu yana yarışamayan 37 yaşındaki sporcunun emeklilik kararı aldığı belirtildi.

Vlasic, 2007 ve 2009'da dünya, 2008 ve 2010'da dünya salon, 2010'da ise Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2008 Pekin Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı ismi, aşil tendonundan olduğu ameliyat sonrası 2012 Londra Olimpiyatları'nı kaçırmasına rağmen 2013 yazında sahalara geri döndü.

Dönüşü sonrası katıldığı bir etkinlikte 2 metreyi atlayarak sağlığına kavuştuğu sinyalini veren Vlasic, IAAF Elmas Lig Monaco ayağında 1,98 metrelik atlayışıyla 3. olmasının ardından bir kez daha ayağından sakatlandı.

Bu sakatlık sonucu 2013 Dünya Şampiyonası'nı kaçıran Hırvat yüksek atlamacı, 2015'teki Dünya Şampiyonası'ndan 2'ncilikle döndü.

Vlasic, 2009'da ülkesindeki bir açık hava etkinliğinde tüm zamanların 2. en iyi derecesi 2,08 metreyi atlamıştı. Stefka Kostadinova, 2,09 metreyle dünya rekorunu elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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