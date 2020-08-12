Hırvatistan uyruklu Dejan Müslüman oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde Hırvatistan uyruklu 33 yaşındaki Dejan İslam’ı seçerek Müslüman oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yaptığı araştırma sonrasında İslam dinine ilgi duyduğunu ve Müslüman olmaya karar veren Hırvatistan uyruklu 33 yaşındaki Dejan, ismini Deniz olarak değiştirip, Keşan İlçe Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan İhtida Merasimi’nde İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Kuran-ı Kerim okuyup, açıklamasını yaparak İslam’ın şartları ve imanın şartlarını anlattıktan sonra hep birlikte Kelime-i Şehadet getirdiler ve Müslüman oldu. Yapılan duanın ardından Müftü Yiğit tarafından kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "İhtida Belgesi" takdim edilirken, İslam dini ve Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam ile ilgili İngilizce kitap hediye edildi.

