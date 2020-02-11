Hisaralan Kaplıcaları'na turist çekecek "jeopark" projesi hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Hisaralan Kaplıcaları bölgesine daha fazla turist çekilebilmesi amacıyla jeopark inşa edilecek.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki bölgeden elde edilen 98 derece sıcaklığa sahip su, borularla ilçe merkezine aktarılarak binaların ve seraların ısıtılmasında, elektrik üretiminde kullanılıyor.

Hisaralan'ın cazibesinin artırılması için Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) hazırladığı jeopark projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edildi. 14 yıl önce termal turizm merkezi ilan edilen Hisaralan Kaplıcaları'nın, ABD'deki Yellowstone ve İzlanda'daki Gayzer bölgesi gibi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla biriken bakteriler ve mikro organizmaların oluşturduğu dikitlerin de bulunduğu bölge, proje kapsamında turizme kazandırılacak. Jeopark, Hisaralan Kaplıcaları'na gelen yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilecek.

Yapımı 2 yıl sürmesi öngörülen jeopark ve bölgenin tanıtılacağı müzenin maliyetinin 3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.