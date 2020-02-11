YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hisaralan Kaplıcaları'na turist çekecek "jeopark" projesi hazırlanıyor

Hisaralan Kaplıcaları'na turist çekecek "jeopark" projesi hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Hisaralan Kaplıcaları'na dünyadan ve yurt içinden daha fazla turist çekebilmek amacıyla 3 milyon lira harcanarak inşa edilecek jeopark ile müze projesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor - Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: - "Burada 'sonsuzluk havuzu' dediğimiz bir karış derinliğinde sıcak su havuzu olacak. Girişte 500 metrekarelik müzesi, aşağı yukarı 1,5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde ahşaptan koridor şeklinde yollar olacak"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Hisaralan Kaplıcaları bölgesine daha fazla turist çekilebilmesi amacıyla jeopark inşa edilecek.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki bölgeden elde edilen 98 derece sıcaklığa sahip su, borularla ilçe merkezine aktarılarak binaların ve seraların ısıtılmasında, elektrik üretiminde kullanılıyor.

Hisaralan'ın cazibesinin artırılması için Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) hazırladığı jeopark projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edildi. 14 yıl önce termal turizm merkezi ilan edilen Hisaralan Kaplıcaları'nın, ABD'deki Yellowstone ve İzlanda'daki Gayzer bölgesi gibi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla biriken bakteriler ve mikro organizmaların oluşturduğu dikitlerin de bulunduğu bölge, proje kapsamında turizme kazandırılacak. Jeopark, Hisaralan Kaplıcaları'na gelen yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilecek.

Yapımı 2 yıl sürmesi öngörülen jeopark ve bölgenin tanıtılacağı müzenin maliyetinin 3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, dünyada jeotermalin veya oluşturduğu şekillerin insanlar üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Dünyada 250'yi aşkın jeoparkın bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"Burada yaptığımız çalışmayla hem doğayı koruyacağız hem de insanların geçmiş dönemlerde jeotermal kaynakların oluşturduğu şekilleri insanlarla paylaşacağız. Burada yapacağımız bir müzeyle yakın çevrede bulunan Çoturtepe, Hisaralan, Kıranköy gibi mahallelerimizin halkının ürettiği doğal ürünleri pazarlamalarını sağlayacağız. Yöre ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Burası bir çekim merkezi haline dönüşecek. Gelen insanlar mutlaka otellerde kalacak, bir şeyler yiyip içecekler, Yağcıbedir halısını, yöremizin meşhur kolonyasını ve doğal olarak üretilen ürünleri alma fırsatına sahip olacaklar."

- "Jeopark, Sındırgı'ya çok büyük değer katacak"

Yavaş, doğal yapıyı bozmadan inşa edecekleri jeoparkta ahşap yürüyüş yollarının da bulunacağını aktardı.

Proje kapsamında öz çekim (selfie) yapılabilecek alanlar oluşturulacağı bilgisini veren Yavaş, "Burada 'sonsuzluk havuzu' dediğimiz bir karış derinliğinde sıcak su havuzu olacak. Girişte 500 metrekarelik müzesi, aşağı yukarı 1,5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde ahşaptan koridor şeklinde yollar olacak. Etrafı da tamamen kapandıktan sonra çitle çevrilerek tek yerden kontrollü girişi sağlanacak." dedi.

Yavaş, doğal oluşumla bugüne gelen ve içinde su kaynayan dikitlerin, ışıklandırılacak yürüyüş yolları sayesinde gezilip görülebileceğini vurguladı.

Bölgedeki suyun içinde bulunan silisyumun beyazlama etkisi yaptığını söyleyen Yavaş, "Karşıdan baktığınızda müthiş bir manzara, müthiş bir fotoğraf karesi. Dünyadan insanlar fotoğraf çekmeye gelecekler. Jeopark, Sındırgı'ya çok büyük değer katacak." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Jeopark Sındırgı Termal

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.