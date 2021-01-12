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Hisarcık Belediye işçisinin yüzü güldü

12.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Hisarcık Belediye işçisinin yüzü güldü

Hisarcık Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Hisarcık Belediyesinde çalışan 39 işçiyi kapsayan, toplu sözleşme ile çalışanların ücret ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirmeler yapılarak en düşük bekar işçi maaşı aylık ortalama 3 bin 300 olarak belirlendi.Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Mali Hizmetler Müdürü Halil Sevinç, İşyeri Temsilcisi Şaban Şen katıldı.Hisarcık Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlanarak, 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş tarafından imzalandı.İmzalanan toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Belediye olarak gece gündüz demeden ilçemiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Hisarcık Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Hisarcık Belediyesinde çalışan 39 işçiyi kapsayan, toplu sözleşme ile çalışanların ücret ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirmeler yapılarak en düşük bekar işçi maaşı aylık ortalama 3 bin 300 olarak belirlendi.
Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Mali Hizmetler Müdürü Halil Sevinç, İşyeri Temsilcisi Şaban Şen katıldı.
Hisarcık Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlanarak, 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş tarafından imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Belediye olarak gece gündüz demeden ilçemiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Hepimiz Hisarcık’a hizmet etmek için buradayız. Çalışmalarımızın karşılığını belediyemizin kaynaklarından alıyoruz. İnşallah hep birlikte daha çok çalışarak Hisarcık’a daha iyi hizmet edeceğiz. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında tavır alamaya, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlanmıştır. Belediyemiz personelini kapsayan toplu sözleşme ile ücret, sosyal haklarda önemli oranda iyileştirmeler yapılarak, Hisarcık Belediyesi’nde aylık ortalama en düşük bekar işçi ücreti 3 bin 300 TL ikinci yıl için de en düşük işçi ücreti 3 bin 600 olarak belirlenmiştir. İmzalan sözleşmenin işçilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
İş barışını, iş huzurunu bozmadan, uzlaşma yolunu benimseyerek, belediyenin imkanları dahilinde güzel bir sözleşme imzaladıklarını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş,” Emekçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren, emeğin ve alın terinin hakkını veren başta Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a, ekibine ve emeği geçen herkese, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Hisarcık Belediye işçisinin yüzü güldü

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