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Hisarcık Belediyesi 7 bin maske dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Maske sıkıntısının olduğu Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların imdadına belediye yetişiyor.Belediye zabıta ekipleri yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele önlemleri kapsamında her hafta ilçedeki pazar alanlarında pazarcı esnafı ve pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, pazarcı esnafına ve vatandaşlara sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için bugüne kadar yaklaşık 7 bin adet tıbbi maske dağıttıklarını söyledi.Çalışkan,” Pazar alanına veya cenaze namazlarına maskesiz gelen vatandaşlarımıza belediye zabıta ekiplerimiz maske dağıtımını sürdürmektedir.

Hisarcık Belediyesi 7 bin maske dağıttı

Maske sıkıntısının olduğu Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların imdadına belediye yetişiyor.
Belediye zabıta ekipleri yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele önlemleri kapsamında her hafta ilçedeki pazar alanlarında pazarcı esnafı ve pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, pazarcı esnafına ve vatandaşlara sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için bugüne kadar yaklaşık 7 bin adet tıbbi maske dağıttıklarını söyledi.
Çalışkan,” Pazar alanına veya cenaze namazlarına maskesiz gelen vatandaşlarımıza belediye zabıta ekiplerimiz maske dağıtımını sürdürmektedir. Ayrıca vatandaşların maske talebi durumunda onları boş çevirmiyoruz. Belediye olarak personelimiz ve bütün kaynaklarımızla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte, el birliği ve alınan tedbirlerin eksiksiz olarak uygulanmasıyla en az zarar ve acı ile atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Hisarcık Belediyesi 7 bin maske dağıttı

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