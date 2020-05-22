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Hisarcık Belediyesi halka ücretsiz ‘el dezenfektanı ve maske’ dağıtıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hisarcık Belediyesi, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıtıyor.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye ekipleri, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçeyi dolaşarak el dezenfektanı ve maskeleri halka ve esnaflara ücretsiz olarak dağıtıyor.İlçe halkından kişisel hijyene önem vermelerini ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini isteyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediye olarak ilçe genelindeki dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da vatandaşlarımıza el dezenfektanı ve maske dağıtımı yapıyoruz.

Hisarcık Belediyesi, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıtıyor.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye ekipleri, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçeyi dolaşarak el dezenfektanı ve maskeleri halka ve esnaflara ücretsiz olarak dağıtıyor.
İlçe halkından kişisel hijyene önem vermelerini ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini isteyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediye olarak ilçe genelindeki dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da vatandaşlarımıza el dezenfektanı ve maske dağıtımı yapıyoruz. Halkımızdan yetkililerin yaptığı ikaz ve uyarılara uymalarını rica ediyorum. Amacımız halkımızın bu salgını en hafif şekilde atlatmasını sağlamak” diye konuştu.

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Anadolu Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
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