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Hisarcık Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.12.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık Belediyesi, Korona virüs nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Sokak Hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Hafta sonunda özellikle kafeterya, lokanta, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının iki gün içinde besin bulmakta zorlanacağını öngören Hisarcık Belediye ekipleri yasaklı günlerde can dostların sıkıntı yaşamaması için kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımında bulundu.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla yiyecek, içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Belediye ekipleriyle birlikte, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanları ile Esire Termal Turizm Merkezinde mama ve su dağıtımında bulunduklarını söyledi.Çalışkan,” Onlar bizim can dostlarımız.

Kütahya’nın Hisarcık Belediyesi, Korona virüs nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Sokak Hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Hafta sonunda özellikle kafeterya, lokanta, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının iki gün içinde besin bulmakta zorlanacağını öngören Hisarcık Belediye ekipleri yasaklı günlerde can dostların sıkıntı yaşamaması için kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımında bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla yiyecek, içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Belediye ekipleriyle birlikte, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanları ile Esire Termal Turizm Merkezinde mama ve su dağıtımında bulunduklarını söyledi.
Çalışkan,” Onlar bizim can dostlarımız. Hisarcık Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonrada aynı sorumluluk bilinci içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızı sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

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