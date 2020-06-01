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Hisarcık Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Hisarcık Belediyesince ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, halkın genel anlamda sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde haşerelere karşı Belediyeye bağlı ilaçlama ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığını söyledi.Çalışkan, “Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, Küçük ve Kocaçay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Hisarcık Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

Hisarcık Belediyesince ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, halkın genel anlamda sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde haşerelere karşı Belediyeye bağlı ilaçlama ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığını söyledi.
Çalışkan, “Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, Küçük ve Kocaçay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Hisarcık Belediyesinden haşere ilaçlama çalışması

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