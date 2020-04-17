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Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Hisarcık Belediye Meclisi Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaptığı olağan üstü toplantıda, tüm belediyelere örnek olacak kararlar aldı.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs sürecinde esnafa ve vatandaşlara ne gibi ekonomik destek sağlayabileceklerini belirlemek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek amacıyla Belediye Meclisinin olağanüstü toplandığını ifade ederek,” Toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde salgın nedeniyle iş yerini kapatan, belediyeye ait iş yerlerindeki kiracılarımızın kira bedelleri 3 ay ertelenmiş, sözleşme süreleri de 3 ay uzatılmıştır.

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediye Meclisi Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaptığı olağan üstü toplantıda, tüm belediyelere örnek olacak kararlar aldı.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs sürecinde esnafa ve vatandaşlara ne gibi ekonomik destek sağlayabileceklerini belirlemek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek amacıyla Belediye Meclisinin olağanüstü toplandığını ifade ederek,” Toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde salgın nedeniyle iş yerini kapatan, belediyeye ait iş yerlerindeki kiracılarımızın kira bedelleri 3 ay ertelenmiş, sözleşme süreleri de 3 ay uzatılmıştır. Ayrıca Korona virüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza belediyemize başvurması durumunda 500 TL nakdi yardım yapılacaktır. Salgının Ramazan Bayramına kadar sürmesi durumunda ise 250 TL ek bayram yardımı çalışması kısıtlanan esnaflarımıza yapılacak ”dedi.
“İçme suyunun tonu 25 kuruşa indirildi”
Virüs salgını süresince vatandaşların hijyen için içme suyuna daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Başkan Çalışkan; “Sıhhi şartların oluşması açısından halkımızın su ihtiyaçlarını sıkıntı yaşamadan gidermesi için akıllı saat kullanan tüm vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 20 ton su vergiler dahil 25 kuruştan yüklenecek olup, ortalama 3 TL gibi bir rakama suyunu kullanmış olacaktır” diye konuştu.
“Ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı”
Umuma açık yerlerde vatandaşlara gerekli koruma malzemelerini ücretsiz dağıttıklarına vurgu yapan Çalışkan ; “ Pazar yerleri, cenazeler gibi halkımızın toplu olarak fazla bulunduğu alanlarda, ücretsiz olarak eldiven, maske ve el dezenfektan dağıtımı yapıyoruz. Bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmak için Belediye olarak her türlü tedbir ve önlemleri aldık. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak durumdayız. Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu ile ortaklaşa çalışarak sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızın belediyemizi aramaları takdirinde tüm ihtiyaçlarını evlerine giderek karşılıyoruz. Korona virüs sürecinde halkımızın zamanını evinde ailesiyle geçirmesini istiyoruz. Bu kötü günlerinde hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

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