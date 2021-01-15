Hisarcık Belediyesine yeni hibe çöp aracı

Hisarcık Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeni çöp aracı ve 140 çöp konteyneri hibe edildiği bildirildi.

Kapalı Pazar yerinde belediye personelinin belalardan, kazalardan korunması ve yeni çöp aracının hizmete girmesi dolayısıyla kurban kesimi ve dua programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Belediye olarak personelimizin belalardan, kazalardan korunması için her yıl geleneksel olarak kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Rabbimden 2021 yılının ülkemize, ilçemize, belediyemize bereket ve bol kazançlar getirmesini diliyor, ayrıca Korona virüs belasından bir an önce kurtulmamızı temenni ediyorum. Belediye personelimiz ilçemiz halkına hizmet için canla başla çalışmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer taraftan belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yeni çöp aracı ve 140 çöp konteyneri hibe edildi. Bu aracımız da ilçemize hizmet vermeye başladı. İlçemize hayırlı olsun. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti İl Başkanımıza ve Kütahya Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

