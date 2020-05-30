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Hisarcık camilerinde dezenfekte çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın ilçesinde yeniden ibadete açılan camilerde belediye tarafından dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.Belediye ekiplerince ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatılarak, camilerde bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olduğu yerler dezenfekte edildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs (Covid-19) görülmeye başladığı ilk günden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek,” Camilerimizde periyodik olarak yürüttüğümüz dezenfekte çalışmaları sonrasında camiler hizmete hazır hale getirilmiştir.

Hisarcık camilerinde dezenfekte çalışması

Kütahya’nın ilçesinde yeniden ibadete açılan camilerde belediye tarafından dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediye ekiplerince ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatılarak, camilerde bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olduğu yerler dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs (Covid-19) görülmeye başladığı ilk günden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek,” Camilerimizde periyodik olarak yürüttüğümüz dezenfekte çalışmaları sonrasında camiler hizmete hazır hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızdan özellikle maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda çok hassas olmalarını rica ediyorum" dedi.

Hisarcık camilerinde dezenfekte çalışması

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