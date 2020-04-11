YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.İHH Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan ve çalışamadıkları için mağdur olan ihtiyaç sahibi 20 esnafa Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.Var, “İHH olarak bu zor dönemde aile kurumunu ayakta tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.
İHH Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan ve çalışamadıkları için mağdur olan ihtiyaç sahibi 20 esnafa Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Var, “İHH olarak bu zor dönemde aile kurumunu ayakta tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte vatandaşlarımızın her birinin temel hizmet ve ihtiyaç malzemelerine ulaşması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet-Millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik çerçevesinde bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Başkan Yılmaz’ın mektupları, gece nöbetindeki polislere de ulaştı

Başkan Yılmaz’ın mektupları, gece nöbetindeki polislere de ulaştı

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.