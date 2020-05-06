YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık ilçe pazarı bu hafta kurulmayacak

Hisarcık ilçe pazarı bu hafta kurulmayacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görülen pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaların akabinde bir mahalle ve bir mahallenin iki sokağı ile üç apartmanda uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında toplantı sonunda yapılan açıklamada;” İlçemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alınarak ilçe merkezinde bu hafta pazar kurulmaması karara bağlanmıştır.

Hisarcık ilçe pazarı bu hafta kurulmayacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görülen pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaların akabinde bir mahalle ve bir mahallenin iki sokağı ile üç apartmanda uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında toplantı sonunda yapılan açıklamada;” İlçemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alınarak ilçe merkezinde bu hafta pazar kurulmaması karara bağlanmıştır. Karantina uygulanan yerler başta olmak üzere tüm mahalle ve köylerimizde Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz görevlerini başarıyla yürütmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.