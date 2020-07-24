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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Zafer Şen’den boşalan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine, Veteriner Hekim Cihan Şen vekaleten getirildi.Zafer Şen’in Bursa Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tayin edilmesi üzerine, 3 yıldan beri Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan Cihan Şen vekaleten atandı.Cihan Şen, 1985 yılında Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde doğdu.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atama

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Zafer Şen’den boşalan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine, Veteriner Hekim Cihan Şen vekaleten getirildi.
Zafer Şen’in Bursa Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tayin edilmesi üzerine, 3 yıldan beri Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan Cihan Şen vekaleten atandı.
Cihan Şen, 1985 yılında Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar’da tamamladı. 2009 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra 7 yıl “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı” projesinde proje teknik elemanı olarak çalıştı. Şen, memuriyete 2017 yılında Kütahya Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak başladı.

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