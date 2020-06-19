YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık Jandarmasından çocuklara jest

Hisarcık Jandarmasından çocuklara jest

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.İlçedeki bir gurup çocuğun kendilerini ziyaretine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Yenidoğan Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde jandarmalar çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıp araçlarıyla gezdirdiler.
İlçedeki bir gurup çocuğun kendilerini ziyaretine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Yenidoğan Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi. Korona virüs (Covid-19) pandemi süresinde yasaklara uydukları için çocuklara teşekkür eden jandarmalar, tedbirlere uymaları halinde virüsün ortadan kalkacağına dikkat çekerek evlerinde kalmalarını, maskelerini takmalarını ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmelerini öğütlediler.
Jandarmalar daha sonra çocukların isteği üzerine velilerinden izin alarak araçlarıyla çocukları mahalle içerisinde bir süre gezdirdiler. Gezinin ardından çocuklara çikolata ve meyve suyu dağıtıldı.
Yaptıkları jestten dolayı jandarmaya teşekkür eden anne Zehra Korkmaz, etkinlik sayesinde çocukların jandarmaya olan sevgilerinin arttığını söyledi.
Korkmaz,” Allah askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.
Çocuklar etkinliğin sonunda asker abileriyle birlikte kameralara asker selamı verdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.