YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık Müftüsü Akyol, göreve başladı

Hisarcık Müftüsü Akyol, göreve başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Müftüsü Mustafa Arda’nın Çanakkale’nin Ezine ilçesine tayin olmasının ardından Hisarcık Müftülüğüne atanan Erzurum Pazaryolu İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yeni görevine başladı.İlçede yapmayı planladığı hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Müftü Sebahattin Akyol, “ Pandemi sürecinde Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışacağız.

Hisarcık Müftüsü Akyol, göreve başladı

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Müftüsü Mustafa Arda’nın Çanakkale’nin Ezine ilçesine tayin olmasının ardından Hisarcık Müftülüğüne atanan Erzurum Pazaryolu İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yeni görevine başladı.
İlçede yapmayı planladığı hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Müftü Sebahattin Akyol, “ Pandemi sürecinde Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışacağız. Diğer hedeflerimiz, camilerimizde din hizmetlerini en güzel şekilde yürütmek. Kuran kurslarımızı daha verimli hale getirmek. 04-06 yaş grubu kursumuzu aktif hale getirmek. Diyanet Gençlik Merkezi açmak. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Tüm bu hizmetleri din görevlilerimiz ve halkımızın desteği, Allah Teala’nın yardımıyla gerçekleştirmiş olacağız inşallah” dedi.

MÜFTÜ SEBAHATTİN AKYOL KİMDİR?
Müftü Sebahattin Akyol,1977 yılında Erzurum’un Aziziye ilçesi Üçköse köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Hafızlığını Aziziye ilçesi Yavuz Selim Kuran Kursunda tamamladı. 1997 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2003 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı. 2016 yılında Erzurum Diyanet İhtisas eğitimini başarıyla tamamladı. 2016 yılında Edirne Cezaevi vaizi olarak atandı. 2018 yılında Erzurum Pazaryolu İlçe Müftüsü olan Müftü Akyol son olarak Hisarcık İlçe Müftülüğüne atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.