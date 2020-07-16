Hisarcık Vefa Sosyal Destek Grubu’nun evde sağlık hizmeti yüz güldürüyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşa hizmet sunan sağlık personelinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, normalleşme sürecinde de "Evde kal" çağrısına uyanları yalnız bırakmıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu sağlık ekibi ilçe ve köylerinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için canla başla hizmet sunuyor.

Vatandaşların ilgili hatlara yaptığı ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetini normalleşme sürecinde de ayaklarına kadar giderek, kan alma, enjeksiyon, sonda değişimi, tansiyon ölçümü ve pansuman gibi hizmetler sunuyor.



