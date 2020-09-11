YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi yapım çalışmaları

Hisarcık’a Atık Su Arıtma Tesisi yapım çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapımına başlanan Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olarak yapımı gerçekleştirilen Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabul anlaşmasının imzalandığını söyledi.Üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Çalışkan, “İlçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yapılmakta olan 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacak Atık Su Arıtma Tesisinin 2020 yılı sonunda hizmete açılması planlanmaktadır” dedi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapımına başlanan Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olarak yapımı gerçekleştirilen Atık Su Arıtma Tesisinin altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabul anlaşmasının imzalandığını söyledi.
Üstyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Çalışkan, “İlçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yapılmakta olan 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacak Atık Su Arıtma Tesisinin 2020 yılı sonunda hizmete açılması planlanmaktadır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
Balıkesir'de annesine aşı yaptıramayan kişi 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
13:02
İkindi
16:35
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Yörük Çadırında Kahvaltı
Yörük Çadırında Kahvaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.