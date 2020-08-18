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Hisarcık’ta 1 köy daha karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.08.2020 21:36 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Hamamköy köyü karantinaya alındı.Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Hamamköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını, karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağını açıkladı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Hamamköy köyü karantinaya alındı.
Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Hamamköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını, karantina altına alınan Hamamköy köyündeki vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağını açıkladı.

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Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
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