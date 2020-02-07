YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018-2019 yılları arasında Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyden 4 köyde nüfus sadece 16 kişi arttı.Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi 2019 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,2018 yılında 25 köyün toplam nüfusu 12 bin 531 iken, 2019 yılında bu rakam 462 kişi azalarak 12 bin 69’a düştü.

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018-2019 yılları arasında Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyden 4 köyde nüfus sadece 16 kişi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi 2019 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,
2018 yılında 25 köyün toplam nüfusu 12 bin 531 iken, 2019 yılında bu rakam 462 kişi azalarak 12 bin 69’a düştü. Bu arada Alınören köyünün nüfusu 2 kişi, Beyköy’ün 8 kişi, Güldüren köyünün 3 kişi, Hasanlar köyünün ise 3 kişi arttı.
İlçe merkezinin nüfusu ise bir önceki nüfusa oranla 186 kişi eksilerek 5 bin 112’den 4 bin 926’ya düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:55
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.