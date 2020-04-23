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Hisarcık’ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Hisarcık’ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan 3 yetim çocuğu evlerinde ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci ve Şehitler Ortaokulu Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, 20 gün önce babaları Mehmet Aslan’ı trafik kazasında kaybeden özel eğitim öğrencileri Yaşar, Enes ve Fadime Arslan’ı Kurtdere köyündeki evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayıp, çeşitli hediyeler verdiler.

Hisarcık’ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti

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Kütahya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

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İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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