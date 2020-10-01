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Hisarcık’ta 85 iş yerinde denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.10.2020 19:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerindeki 85 iş yerinde genel denetimler gerçekleştirildi.Kaymakamlık koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından ilçe merkezi ve köylerindeki 85 iş yerinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” parolasıyla temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, ayrıca şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerindeki 85 iş yerinde genel denetimler gerçekleştirildi.
Kaymakamlık koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından ilçe merkezi ve köylerindeki 85 iş yerinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” parolasıyla temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, ayrıca şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlerde vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilirken, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanıldı.

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