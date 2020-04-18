YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Hisarcık’ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de atıl durumdaki beton elektrik direğinin altında kalan 79 yaşındaki Mustafa Adın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Dereköy’de oturan 3 çocuk babası Mustafa Adın, Dereköy ve Şeyhler köyleri arasındaki Kuruçay mevkiinde elektrik hatlarının yenilenmesi sonucu atıl durumda bulunan beton elektrik direkleri kırarak içindeki hurda demirleri toplamaya çalışırken, yuvarlanan direğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Hisarcık’ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de atıl durumdaki beton elektrik direğinin altında kalan 79 yaşındaki Mustafa Adın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Dereköy’de oturan 3 çocuk babası Mustafa Adın, Dereköy ve Şeyhler köyleri arasındaki Kuruçay mevkiinde elektrik hatlarının yenilenmesi sonucu atıl durumda bulunan beton elektrik direkleri kırarak içindeki hurda demirleri toplamaya çalışırken, yuvarlanan direğin altında kalarak hayatını kaybetti. Mustafa Adın’ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu Köy Muhtarı Tayfun Bütün’e bildirdi. Köy Muhtarı kaza mahalline geldiğinde şahsı beton direğin altında hareketsiz halde buldu. İş makinesiyle çıkartılan Mustafa Adın’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:47
Yatsı
21:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.