YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta birlik ve beraberlik mesajları verildi

Hisarcık’ta birlik ve beraberlik mesajları verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.02.2020 20:09 | Son Güncelleme

İdlib’te yaşanan hain saldırının ardından Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Kaymakamı Buğra Karadağ, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte İblid’te yaşanan hain saldırıda şehit olan askerler için birlik ve beraberlik toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Hisarcık’ta birlik ve beraberlik mesajları verildi

İdlib’te yaşanan hain saldırının ardından Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Kaymakamı Buğra Karadağ, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte İblid’te yaşanan hain saldırıda şehit olan askerler için birlik ve beraberlik toplantısı düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, “Bu hain saldırıyı tüm Hisarcık halkı olarak kınıyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle tek yumruk olarak askerimizin ve devletimizin yanındayız. Yüce Mevlam ordumuzu ve askerlerimizi korusun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.