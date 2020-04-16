YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı

Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olan madımak otu tezgahlardaki yerini aldı.Güldüren köyü dağlarından topladığı madımak otunun kilosunu ilçe pazarında 20 TL’den satan Halil Korkmaz, bitkisel bir antibiyotik olan madımak otunun idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olduğunu söyledi.Madımak otunun hem çiğ, hem pişmiş tüketilebildiğini ifade eden Korkmaz,” Çiğ olarak madımak salatası yapılıyor veya çiğ madımaklar yufkaya sarılıp, tuz ekilip yenilebiliyor, ayrıca turşusu da yapılıyor.

Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olan madımak otu tezgahlardaki yerini aldı.
Güldüren köyü dağlarından topladığı madımak otunun kilosunu ilçe pazarında 20 TL’den satan Halil Korkmaz, bitkisel bir antibiyotik olan madımak otunun idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olduğunu söyledi.
Madımak otunun hem çiğ, hem pişmiş tüketilebildiğini ifade eden Korkmaz,” Çiğ olarak madımak salatası yapılıyor veya çiğ madımaklar yufkaya sarılıp, tuz ekilip yenilebiliyor, ayrıca turşusu da yapılıyor. Pişirilerek çorbası, yumurtalı yemeği, pilavı, pastırmalı yemeği yapılıyor” dedi.

Hisarcık’ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:09

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.