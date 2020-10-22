YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

Hisarcık’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’tan bu yana ilçe merkezinde Kapalı Pazar Yerinde kılınan Cuma namazlarının bu haftadan itibaren tüm camilerde kılınmaya başlanacağı duyuruldu.İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada,” İlçemiz genelinde bir süredir Kapalı Pazar Yerinde kılınan Cuma namazları bu haftadan itibaren Covid-19 tedbirlerine harfiyen riayet edilerek camilerimizde kılınmaya başlanacaktır.

Hisarcık’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs’tan bu yana ilçe merkezinde Kapalı Pazar Yerinde kılınan Cuma namazlarının bu haftadan itibaren tüm camilerde kılınmaya başlanacağı duyuruldu.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada,” İlçemiz genelinde bir süredir Kapalı Pazar Yerinde kılınan Cuma namazları bu haftadan itibaren Covid-19 tedbirlerine harfiyen riayet edilerek camilerimizde kılınmaya başlanacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın Cuma namazlarına gelirken maske takmaları, yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri, Cuma namazı esnasında cami içerisinde ve gerekli hallerde cami dışında sosyal mesafe çizgilerine riayet etmeleri, Cama namazı boyunca görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

Hisarcık’ta Cuma namazları artık camilerde kılınacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Elazığ’da 3 caddede sigara içme kısıtlaması getirildi, içene 900 TL ceza
Elazığ’da 3 caddede sigara içme kısıtlaması getirildi, içene 900 TL ceza
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Deren için seferberlik
Deren için seferberlik
Afacanlardan örnek davranış
Afacanlardan örnek davranış
Sezai Karakoç'a Kahramanmaraş'ta fahri hemşehrilik unvanı verilmesi kararı alındı
Sezai Karakoç'a Kahramanmaraş'ta fahri hemşehrilik unvanı verilmesi kararı alındı

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.