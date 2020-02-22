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Hisarcık’ta ’Grup Yürüyüş’ coşkusu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği organizasyonuyla konser veren Grup Yürüyüş, sevilen eserlerini seslendirdi.Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonundaki program İmam Hatip Bekir Dane’nin okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.Konser öncesi öğrencilere hitap eden Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, “Tek ilahlı, çok dünyalı bir inanca sahibiz.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği organizasyonuyla konser veren Grup Yürüyüş, sevilen eserlerini seslendirdi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonundaki program İmam Hatip Bekir Dane’nin okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Konser öncesi öğrencilere hitap eden Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, “Tek ilahlı, çok dünyalı bir inanca sahibiz. Rabbimiz bir. Bundan sonra devam edecek bir hayatımız var. Bu hayatı Rabbimizin bize emrettiği şekilde değerlendirmelisiniz” dedi.
Daha sonra sahneye çıkan son günlerin en sevilen eserlerini seslendiren Grup Yürüyüşe özellikle ortaokul ve lise öğrencileri coşkuyla eşlik etti.
Grup Yürüyüş konserine, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İHH Hisarcık Temsilcisi Ali Var, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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