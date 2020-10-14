YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi

Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında il birinciliği elde eden Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy’a Birincilik Belgesi verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Q-Bitz oyununda il birincisi olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy’u sınıfında ziyaret ederek Birincilik Belgesini kendisine takdim etti.Öğrenci ve öğretmenini tebrik eden Müdür İlhan Cebeci, bu başarının tüm öğrenciler için örnek olması ve yeni başarılara vesile olması temennisinde bulundu.

Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında il birinciliği elde eden Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy’a Birincilik Belgesi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Q-Bitz oyununda il birincisi olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy’u sınıfında ziyaret ederek Birincilik Belgesini kendisine takdim etti.
Öğrenci ve öğretmenini tebrik eden Müdür İlhan Cebeci, bu başarının tüm öğrenciler için örnek olması ve yeni başarılara vesile olması temennisinde bulundu.

Hisarcık’ta il birincisi öğrenciye belgesi verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
12:51
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.