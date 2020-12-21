YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hisarcık’ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıttı

Hisarcık’ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde işyeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ve köylerde faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kantin gibi işletme sahiplerine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği, Genç Kızılay ve gönüllülerden oluşan ekipleriyle 30 gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.Şen,” İnşallah bu zor günleri kurallara harfiyen uyarak, dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız” dedi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde işyeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ve köylerde faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kantin gibi işletme sahiplerine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği, Genç Kızılay ve gönüllülerden oluşan ekipleriyle 30 gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şen,” İnşallah bu zor günleri kurallara harfiyen uyarak, dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:03
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.