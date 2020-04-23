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Hisarcık’ta kortejli 23 Nisan kutlaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Belediye önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araç kortejiyle kutladı.Türk bayrakları ve balonlarla süslenen İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve belediyenin araçlarıyla ilçe turu yapıldı.

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Belediye önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araç kortejiyle kutladı.
Türk bayrakları ve balonlarla süslenen İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve belediyenin araçlarıyla ilçe turu yapıldı. Çoğu ev ve apartmanların pencere ile balkonları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, araç kortejini görenler hem alkışladılar, hem de cep telefonlarıyla o anları kaydetmeyi de ihmal etmediler.
Kortejin en ön sırasında yer alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sık sık makam aracından inerek evin önüne çıkan çocuklara Türk Bayrağı, top, balon ve çeşitli oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.

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