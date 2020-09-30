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Hisarcık’ta motosiklet, kamyonla çarpıştı: 1 ölü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.09.2020 20:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Reçan (29) yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet, Hisarcık Emet kara yolunun 2.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Reçan (29) yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet, Hisarcık Emet kara yolunun 2. kilometresinde tır garajına girmek için manevra yapan Mehmet K.’nin kullandığı 43 AAZ 682 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Reçan’ın Emet ilçesinde kuaförlük yaptığı öğrenilirken, polis olayla ilgili kamyon sürücüsü Mehmet K.’yi gözaltına aldı.

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