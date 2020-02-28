Hisarcık’ta öğrenciler Coronavirüsü konusunda bilgilendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine Coronavirüsü ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü konusunda okul koridorundaki televizyonlarda ve sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilere slayt gösterisi yapıldığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Değirmenci,” Ayrıca öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve okul koridoruna yerleştirilen Coronavirüsü bilgilendirme panosunda Corona virüs nedir? Belirtileri ve çeşitleri, nasıl bulaşır? Tedavi yöntemleri, korunma yolları nelerdir? Hangi ülkelerde görüldüğü konularında bilgi ve broşürler mevcut” dedi.



