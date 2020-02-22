Hisarcık’ta öğrencilere “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Motivasyon Otobüsü projesi kapsamında “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda 8. ve 12. sınıf öğrencilerine DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu akademisyeni Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın yürüttüğü özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Motivasyon Otobüsü projesi kapsamında “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Motivasyon seminerinin başlangıcında öğrenciler kendilerine verilen balonlara tüm streslerini doldurup şişirdiler, daha sonra stres dolu balonlar patlatıldı.

Seminerde motivasyon kaynağının annesi olduğuna vurgu yapan Kudret Armağan,” Annem her zaman bana,” Ayağına taş değmesin oğlum ” diye dua eder. Ailenizin kıymetini bilin. Onlardan ilham alın. Belki sizin yaşlarda anne babanın kıymeti fazla bilinmiyor, ama benim yaşlara geldiğinizde anne babanın kıymetini daha iyi anlayacaksınız” dedi.

Armağan, verdiği motivasyon eğitimiyle, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Başarı için gerekli olan ölçütler ve insan beyninin algılamadaki farklı yönlerin ön plana çıkarıldığı seminer sonunda Kaymakam Buğra Karadağ, Kudret Armağan’a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.

Motivasyon Seminerine Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir ve Murat Eskiakgün ile Okul Müdürleri, öğretmen ve 250 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci gerçekleştirdiği seminerden dolayı Kudret Armağan’a teşekkür etti.

