Hisarcık’ta öğrencilere trafik eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından 3. sınıf öğrencilerine hem görsel, hem de söyleşi tarzında eğitim verildi.

Öğrencilerin trafik konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmelerinin önemine değinen Okul Müdürü İsmail Değirmenci,” Biz öğretmenler özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza evlerinden okula yaya olarak ve servisler ile yaptıkları geliş gidişlerde çok dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunmaktayız. Ayrıca Trafik Polisi arkadaşların öğrencilerimize verdikleri bilgiler ve yaptıkları uyarılar çok yararlı oldu. Kafalarındaki her türlü soruları sorma ve merak ettikleri trafik kuralları hakkında bilgi alma fırsatı buldular. Öğrencilerimize trafik konusunda eğitim veren Trafik Şubeye ve görevli memur arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

