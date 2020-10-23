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Hisarcık’ta okul servis sürücülerine hijyen eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servis sürücülerine yönelik “Salgın Döneminde Hijyen Kuralları” eğitimi kursu verildi.Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda okul servis sürücülerine yönelik verilen hijyen kuralları eğitimi kursuna 22 servis şoförü katıldı.Toplam 8 saatlik hijyen kuralları eğitiminde kurs eğitmeni Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ayyıldız tarafından okul servis sürücülerine bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, pandemi döneminde hijyen, kişisel hijyen, evde yapılacaklarla ilgili bilgilendirme ve önerilerde bulunuldu.

Hisarcık’ta okul servis sürücülerine hijyen eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servis sürücülerine yönelik “Salgın Döneminde Hijyen Kuralları” eğitimi kursu verildi.
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda okul servis sürücülerine yönelik verilen hijyen kuralları eğitimi kursuna 22 servis şoförü katıldı.
Toplam 8 saatlik hijyen kuralları eğitiminde kurs eğitmeni Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ayyıldız tarafından okul servis sürücülerine bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, pandemi döneminde hijyen, kişisel hijyen, evde yapılacaklarla ilgili bilgilendirme ve önerilerde bulunuldu.

Hisarcık’ta okul servis sürücülerine hijyen eğitimi

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