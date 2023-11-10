Hisarcık’ta seyir halindeki kamyonun tekerleği patlayıp alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Emet-Hisarcık karayolunda seyir halindeki Ali D. yönetimindeki sıcak asfalt malzemesi yüklü kamyonun arka lastiği Malı mevkiinde patlayıp alev aldı. Yangını gören sürücü hemen araçtan inerken, bu esnada trafikteki bazı sürücüler yardıma koşarak yangın tüpüyle müdahale edip, alevlerin büyümesinin önüne geçmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangından kamyonun tekerlekleri ve mekanik aksamı zarar gördü.

