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Hisarcık’ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılan 1000’er lira sosyal yardım ödemeleri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler tarafından evde teslim ediliyor.Ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin TL Sosyal yardım nedeniyle PTT iş yerlerinde uzun kuyrukların oluşması, yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin Korona virüs Covid-19 hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla alınan yeni karar doğrultusunda Hisarcık ilçesinde ödemeler polisler vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılıyor.

Hisarcık’ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılan 1000’er lira sosyal yardım ödemeleri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler tarafından evde teslim ediliyor.
Ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin TL Sosyal yardım nedeniyle PTT iş yerlerinde uzun kuyrukların oluşması, yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin Korona virüs Covid-19 hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla alınan yeni karar doğrultusunda Hisarcık ilçesinde ödemeler polisler vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılıyor. İlçede ilk gün 9 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım parasının evlerinde teslim edildiği, yardım dağıtımına hafta sonu da devam edileceğini belirtildi.

Hisarcık’ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapılıyor

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