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Hisarcık’ta Trafik Haftası etkinlikleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler uygulama noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla ’Evdeyim ama kurallar aklımda’ ve ’Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganıyla sürücüleri durdurarak trafik kuralları ve Korona virüs konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı.

Hisarcık’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler uygulama noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla ’Evdeyim ama kurallar aklımda’ ve ’Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganıyla sürücüleri durdurarak trafik kuralları ve Korona virüs konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı.

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Akşam
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Yatsı
21:39

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Ayşem Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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