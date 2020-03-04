Hisarcık’ta velilere koronavirüsü bilgilendirmesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda 1. Sınıf Velilerine “Koronavirüs” ile “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” hakkında eğitim verildi.

Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Ali Sevinç tarafından 1. Sınıf velilerine çocuklarının sağlığı için koronavirüs konusunda slayt gösterisi sunuldu. Ayrıca velilerin çocuklarıyla ilgili ders çalışma yöntemlerinin ne olduğu, çocuk psikolojisi ve çocuk davranışları konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci,“Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” konusunda verilen eğitim ile veli ve öğrenci iletişiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



