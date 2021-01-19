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Hisarcık’ta yaban hayvanları unutulmadı

19.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından yoğun kar yağışı ve ağır kış şartlarından dolayı doğada yem bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.Orman İşletme Şefliğinin kendi imkanlarıyla temin ettiği saman ve arpa, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ve beraberindeki ekipler tarafından hayvanların doğal yaşam alanlarına ve geçiş güzergahlarına bırakıldı.Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yem bırakılan alanların karaca, geyik ve birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirttiler.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından yoğun kar yağışı ve ağır kış şartlarından dolayı doğada yem bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.
Orman İşletme Şefliğinin kendi imkanlarıyla temin ettiği saman ve arpa, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ve beraberindeki ekipler tarafından hayvanların doğal yaşam alanlarına ve geçiş güzergahlarına bırakıldı.
Orman İşletme Şefliği yetkilileri, yem bırakılan alanların karaca, geyik ve birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirttiler.

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