Hisarcık’ta yerlerinden sökülen trafik levhaları çürümeye terk edildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yol yapım ve alt yapı çalışmaları esnasında kaldırımlardan ve yol kenarlarından sökülen trafik levhalarının yerlerine yeniden takılmaması ve çürümeye bırakılması halkın tepkisine neden oluyor.

İlçede trafiği rahatlatmak ve sürücüleri uyarmak için yol kenarlarına monte edilen trafik levhalarından onlarcasının sökülmüş halde yol kenarlarına ve ulu orta yerlerde çürümeye terkedilmesi halkın tepkisini çekiyor.

Trafik levhalarının sürücüler kadar yayalarında hayatını kolaylaştırmak için yapıldığını belirten vatandaşlar, yol yapım ve alt yapı çalışmalarında yerlerinden sökülen trafik levhalarının bir an önce yerine takılmasını istiyor.

