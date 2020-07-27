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Hisarcık’ta yerli patates çıktı fiyatlar düştü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında 5 TL’ye kadar yükselen patates fiyatları, yerli ürünün tezgahlarda yerini almasıyla 2,5 TL’ye kadar düştü.30 yıldan çiftçilik yapan Osman Doğan, ilçede özellikle yazlık patates hasadının başlamasıyla fiyatların düştüğüne dikkat çekti.Bu yıl, 12 dönüm alana “Agria” cinsi sertifikalı patates ekimi yaptığını söyleyen Doğan,” Şu dönem patates fiyatlarının düşmesi gayet normaldir.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında 5 TL’ye kadar yükselen patates fiyatları, yerli ürünün tezgahlarda yerini almasıyla 2,5 TL’ye kadar düştü.
30 yıldan çiftçilik yapan Osman Doğan, ilçede özellikle yazlık patates hasadının başlamasıyla fiyatların düştüğüne dikkat çekti.
Bu yıl, 12 dönüm alana “Agria” cinsi sertifikalı patates ekimi yaptığını söyleyen Doğan,” Şu dönem patates fiyatlarının düşmesi gayet normaldir. Çünkü yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasıyla piyasada ürün artışı oldu. Haliyle bu durum fiyatlara yansıdı. Bölgemizde henüz kışlık patates hasadı başlamadı. Vatandaşlara tavsiyem, kışlık patates çıktığında kış boyunca tüketecekleri patatesleri temin etmeleridir. Çünkü sonbahar ve kış ayalarında patates fiyatlarında yükselme olabilir” dedi.

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