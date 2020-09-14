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Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen Mart ayında başladığı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kolektör yapım işi çalışmalarında bugüne kadar 15 Bin 746 metre kanalizasyon hattı ile 474 adet muayene bacasının imalatlarını tamamladı.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile startı verilen Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 15 Bin 746 metre kanalizasyon hattı ile 474 adet muayene bacasının imalatı tamamlandı.Geçen Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen Mart ayında başladığı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kolektör yapım işi çalışmalarında bugüne kadar 15 Bin 746 metre kanalizasyon hattı ile 474 adet muayene bacasının imalatlarını tamamladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile startı verilen Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 15 Bin 746 metre kanalizasyon hattı ile 474 adet muayene bacasının imalatı tamamlandı.
Geçen Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile startı verilen Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı çalışmalarında 121 Bin metre kanalizasyon hattı, 3 adet Atıksu Terfi İstasyonu, 3841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık Mevkiilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

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