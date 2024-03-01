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Hitit Gölpınar barajı ve tesisi Alaca belediyesine devrediliyor

İHA İHA
01.03.2024 12:37
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Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve konaklama tesisinin işletmesi, bakım ve yönetim sorumluluğunu Alaca Belediyesi üstlenecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alacahöyük’e kazandırılan tesis yapım aşamasının tamamlanmasının ardından uzun süredir atıl bir şekilde bekliyordu. Konuya el atan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bu tesisin gerekli bakım ve onarımlarının DSİ tarafından yapıldıktan sonra Alaca Belediyesi bünyesine alacaklarını ifade etti.

Konuyla alakalı belediye meclis kararını 07.09.2023 tarihinde aldıklarını hatırlatan Başkan Şaltu, mecliste yapılan müzakere neticesinde Cumhuriyet Mahallesi 788 ada 1 numaralı parselde bulunan mülkiyeti DSİ’ye ait Hitit Gölpınar Barajı ve Tesisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (p) bendi gereğince Alaca Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak 25 yıl süreyle tahsis edilmesi 2023 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 8. oturumunda karar verildiğini belirtti.

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