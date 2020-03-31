YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Hitit Üniversitesi, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

Hitit Üniversitesi, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak korona virüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.Çorum’da, öğrenciler ve personeller tarafından bakımları yapılan köpeklerin durumu, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından merak konusu olmuştu.

Hitit Üniversitesi, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler ve personelin kulübe yaparak koruma altına aldığı, ancak korona virüs salgını nedeniyle bakımları yarım kalan köpekleri unutmadı.
Çorum’da, öğrenciler ve personeller tarafından bakımları yapılan köpeklerin durumu, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından merak konusu olmuştu. Birçok öğrencinin salgın nedeniyle bakımları konusunda endişelendiği köpekler için rektörlük devreye girdi.
Korona virüs salgını öncesi üniversite yemekhanesinden öğrencilerimiz ile personelimizin kendi imkanlarıyla yiyecek ihtiyacını karşıladığı köpekler için rektörlük “Gözünüz arkada kalmasın. Onlar bize emanet. Bu sorumluluk hepimizin” sloganıyla kampüsteki hayvanlara mama desteği sağladı.
Üniversiteden yapılan açıklama da “Kampüsümüzdeki sevimli dostların tüm bakımları ise personelimiz Fatma Dinder tarafından gönüllü bir şekilde eksiksiz yerine getiriliyor. Çorum Belediyesi veteriner hekimi tarafından da muayeneleri ve aşısı yapılan köpeklerin, sağlık durumlarının iyi” ifadelerine yer verildi.

Hitit Üniversitesi, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

İzmir’de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek

İzmir’de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Çorum Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:49
İkindi
16:22
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.